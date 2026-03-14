Mattles Versicherungs-Vorstoß ruft SPÖ auf Plan

Die SPÖ Tirol reagiert auf LH Mattles Vorschlag einer Naturkatastrophen-Versicherung – die „Krone“ berichtete – mit dem Hinweis, dass man eine solche bereits vor Jahren angeregt habe. Der Koalitionspartner begrüßt die Idee nach wie vor.
Nach dem Vorstoß von Tirols Landeshauptmann Anton Mattle (ÖVP), der als Vorsitzender der Landeshauptleute-Konferenz eine bundesweite Naturkatastrophen-Versicherung einführen möchte, hat sich die Tiroler SPÖ, also der Koalitionspartner, zu Wort gemeldet.
Sie erinnert daran, dass die Roten bereits 2012 (!) einen Antrag auf eine solidarische Naturkatastrophenversicherung gestellt hätten, die damals im Landtag auch mehrheitlich angenommen worden sei.
Rasche Umsetzung gefordert
„Das zugrunde liegende Konzept des österreichischen Versicherungsverbandes entspricht weitgehend dem von LH Mattle vorgestellten Modell“, sagt Benedikt Lentsch (SPÖ).
Jetzt gilt es, möglichst rasch alle Beteiligten an einen Tisch zu holen, um ein faires Modell in allen Details auszuarbeiten.
Benedikt Lentsch, SP-Sicherheitssprecher
Bild: Christof Birbaumer
Er betont, dass seine Partei den Vorstoß des Koalitionspartners „begrüßt“. Nun gehe es um eine „rasche Umsetzung“ der Versicherung.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.