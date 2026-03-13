Biker kracht gegen Auto: Polizei sucht Zeugen

Suche nach Ersthelfern und Zeugen

Der Biker versuchte noch eine Kollision zu vermeiden, doch es war zu spät – beim Zusammenstoß stürzte der 43-Jährige und verletzte sich. Der 70-jährige Pkw-Lenker blieb unverletzt. Die Polizei sucht nun nach den zwei Ersthelfern des Unfalls und zwei weiteren Zeugen.