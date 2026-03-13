Biker kracht gegen Auto: Polizei sucht Zeugen

Verkehrsunfall am späten Donnerstagnachmittag in Graz: Ein Motorradfahrer krachte in Liebenau gegen einen Pkw und wurde verletzt. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls.
Gegen 17 Uhr fuhr der Motorradfahrer auf der Ostbahnstraße im zweispurigen Kreisverkehr. Der 43-Jährige war auf der linken Spur und wollte in Richtung Liebenauer Tangente abbiegen. Allerdings war beim Verlassen des Kreisverkehrs ein Pkw auf der rechten Spur und setzte seine Fahrt im Kreisverkehr fort.
Suche nach Ersthelfern und Zeugen
Der Biker versuchte noch eine Kollision zu vermeiden, doch es war zu spät – beim Zusammenstoß stürzte der 43-Jährige und verletzte sich. Der 70-jährige Pkw-Lenker blieb unverletzt. Die Polizei sucht nun nach den zwei Ersthelfern des Unfalls und zwei weiteren Zeugen.
Sachdienliche Hinweise werden an die Verkehrsinspektion Graz unter 059133/65-4110 erbeten.
