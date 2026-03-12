Dornauer: Führerschein weg ++ Sorge um Kampusch

Der mittlerweile wilde Tiroler Abgeordnete Georg Dornauer wurde mit Tempo 152 in einer 100er-Zone gestoppt – Der Führerschein ist weg! Außerdem: Natascha Kampusch hat einen schweren Zusammenbruch erlitten. Derzeit sei sie „meist in einer eigenen Welt“, sie ist wieder in einer Art Gefangenschaft, sagt ihre Familie, welche sich hilflos fühlt. Die „Krone News“ werden moderiert von Tanja Pfaffeneder.