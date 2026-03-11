ORF: neue Belastungen ++ Missbrauch bei Therapie

Nach den Vorwürfen gegen den zurückgetretenen ORF-Generaldirektor Roland Weißmann sollen sich weitere Frauen gemeldet haben. Außerdem: Die Polizei hat in der Donaustadt einen 44-jährigen Österreicher festgenommen. Er steht im Verdacht, wehrlose und psychisch beeinträchtigte Personen missbraucht zu haben. Die „Krone News“ werden moderiert von Tanja Pfaffeneder.