Riesen-Schleppernetzwerk ++ Brieftaube „Dorothea“

Der österreichischen Polizei ist ein spektakulärer Schlag gegen die Schlepperkriminalität gelungen: Im Rahmen der „Operation Ancora“ wurde das bislang größte bekannte Schlepper-Netzwerk des Landes aufgedeckt. Und: Viele nennen sie „Ratten der Lüfte“ – für Michael Bübl ist sie Familie. Im Spätherbst rettete er die verletzte Brieftaube „Dorothea“ und pflegte sie gesund. Heute ist sie aus seinem Alltag nicht mehr wegzudenken. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am 10. März, mit Stefana Madjarov.