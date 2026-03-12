Paralympics-RTL
Another gold medal for Aigner, Stary third again
Déjà vu at the Paralympics. As in the combined event, Veronika Aigner raced to gold in the giant slalom. Bronze went once again to her compatriot Elina Stary.
Veronika Aigner from Lower Austria won her third alpine skiing gold medal at the Paralympics in Italy on Thursday. After victories in the downhill and combined events, the 23-year-old won the giant slalom for visually impaired women in Cortina d'Ampezzo with guide Eric Digruber, finishing well ahead of Italy's Chiara Mazzel. Elina Stary took bronze among 15 participants with Stefan Winter.
Ten medals for Austria
Aigner had already secured silver in the super-G on the Tofana slope alongside her two previous victories with guide Lilly Sammer. She will have another chance in the slalom on Saturday. For 19-year-old Stary from Carinthia, third place was her second medal in Cortina after bronze in the combined. Austria now has a total of ten medals (5 gold, 1 silver, 4 bronze) at the Winter Olympics in Italy.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.