Another gold medal for Aigner, Stary third again

Ten medals for Austria

Aigner had already secured silver in the super-G on the Tofana slope alongside her two previous victories with guide Lilly Sammer. She will have another chance in the slalom on Saturday. For 19-year-old Stary from Carinthia, third place was her second medal in Cortina after bronze in the combined. Austria now has a total of ten medals (5 gold, 1 silver, 4 bronze) at the Winter Olympics in Italy.