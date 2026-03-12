Falscher Banker entlockte Pensionist 50.000 Euro

Mittwochnachmittag, 14.40 Uhr: Der 77-jährige Pensionist aus Imst erhielt einen Anruf. Der Mann am anderen Ende der Leitung gab sich als Banker aus. Dieser habe den Einheimischen zunächst geschickt in ein Gespräch verwickelt – letztendlich gelang es dem Anrufer, den Senior zur Bekanntgabe mehrerer Codes zu verleiten.