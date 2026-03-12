Vorteilswelt
Von Konten abgebucht

Falscher Banker entlockte Pensionist 50.000 Euro

Tirol
12.03.2026 08:24
Der unbekannte Trickbetrüger kontaktierte das Opfer telefonisch (Symbolbild).
Der unbekannte Trickbetrüger kontaktierte das Opfer telefonisch (Symbolbild).
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Opfer eines skrupellosen Trickbetrügers wurde ein Pensionist aus dem Tiroler Oberland: Ein Unbekannter gab sich am Telefon als Bankangestellter aus und konnte dem 77-Jährigen Codes entlocken. Plötzlich wurden von den Konten des Mannes Zigtausende Euro abgebucht.

Mittwochnachmittag, 14.40 Uhr: Der 77-jährige Pensionist aus Imst erhielt einen Anruf. Der Mann am anderen Ende der Leitung gab sich als Banker aus. Dieser habe den Einheimischen zunächst geschickt in ein Gespräch verwickelt – letztendlich gelang es dem Anrufer, den Senior zur Bekanntgabe mehrerer Codes zu verleiten.

Geld auf drei Konten überwiesen
Offenbar kam es am Nachmittag noch zu mehreren Telefonaten – schlussendlich bemerkte der 77-Jährige, dass seine Konten regelrecht geplündert wurden. Wie die Polizei berichtete, sei insgesamt ein mittlerer, fünfstelliger Eurobetrag auf drei verschiedene Konten überwiesen worden.

Polizei ermittelt und rät zur Vorsicht
Vom Täter fehlt bislang jede Spur. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und rät einmal mehr, am Telefon niemals persönliche Daten bekanntzugeben.

Tirol
12.03.2026 08:24
Tirol

