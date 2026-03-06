ORF-Haushaltsabgabe ++ ÖGK erhöht Selbstbehalt

Trotz großer Reformversprechen und hoher Erwartungen kommt der öffentlich-rechtliche Rundfunk nicht zur Ruhe. Die geplante Gebührenreform sollte die Kosten senken und die Finanzierung transparenter machen. Und: Die Österreichische Gesundheitskasse sorgt für Kritik: Leistungen wurden gekürzt, etwa beim Krankengeld, und beim Zahnersatz steigen die Selbstbehalte. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am 6. März, mit Stefana Madjarov.