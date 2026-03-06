Neumann: „Trump verwendet russische Narrative“

Im krone.tv-Podcast „Message Macht Medien“ spricht Moderator Gerald Fleischmann mit dem Sicherheits- und Terrorismusexperten Peter Neumann über aktuelle geopolitische Entwicklungen. Dabei meint Neumann, dass US-Präsident Donald Trump in seiner Rhetorik teilweise Narrative verwende, die auch aus russischer Propaganda bekannt seien. Die ganze Folge sehen Sie auf krone.tv.