Meisterschaftsresümee, Cup-Traum und Beach Soccer

Stella Rossa schafft es in dieser Futsal-Saison ins Final Four, musste sich aber nach zwei Niederlagen gegen Graz frühezitig aus dem Meisterschaftsrennen verabschieden. Im Krone Sport-Talk spricht Moderator Martin Grasl mit Trainer Aleks Ristovski und Spieler Manuel Gager über die Saison, wo der Hauptstadtverein vor vielen Hürden gestanden ist. Außerdem beleuchten wir das Beach Soccer Geschehen, die bevorstehenden Bundesliga-Spiele in der Meister- und Qualifikationsrunde sowie die ersten Länderspiele des ÖFB-Nationalteams im neuen Kalenderjahr.