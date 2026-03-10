Meisterschaftsresümee, Cup-Traum und Beach Soccer

Stella Rossa schafft es in dieser Futsal-Saison ins Final Four, musste sich aber nach zwei Niederlagen gegen Graz frühezitig aus dem Meisterschaftsrennen verabschieden. Im Krone Sport-Talk spricht Moderator Martin Grasl mit Trainer Aleks Ristovski und Spieler Manuel Gager über die Saison, wo der Hauptstadtverein vor vielen Hürden gestanden ist. Außerdem beleuchten wir das Beach Soccer Geschehen, die bevorstehenden Bundesliga-Spiele in der Meister- und Qualifikationsrunde sowie die ersten Länderspiele des ÖFB-Nationalteams im neuen Kalenderjahr.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.