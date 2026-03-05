Rückholflug aus Krisengebiet ++ Tanken wird teurer

Der erste große Rückholflug mit österreichischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern aus der Nahost-Krisenregion landete am Mittwochabend in Wien-Schwechat. Zwei weitere Rückführungsflüge werden am Donnerstagabend erwartet. Und: Der Iran-Krieg treibt die Spritpreise in Österreich über Nacht um bis zu 20 Cent pro Liter in die Höhe. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am 5. März, mit Stefana Madjarov.