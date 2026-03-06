Ein kräftiges Lebenszeichen der heimischen Kultur

Eine Alternative etwa bot Autorin Şeyda Kurt in ihrer Eröffnungsrede, in der sie sich mit dem Begriff der „Vital Signs“, der Lebenszeichen, die heuer das Festivalmotto darstellen, beschäftigte. Was bedeutet es am Leben zu sein? Wofür leben wir – vor allem mit Blick auf die schleichende Aufrüstung, die eine Zukunft heraufbeschwört, in der wir uns und unsere Werte kriegerisch verteidigen müssen. „Warum verteidigen wir diese Werte nicht jetzt schon friedlich, im Kleinen, in der Nachbarschaft, in unseren Straßen?“, fragt Kurt. Liebe und Frieden sind für sie „keine Gefühle, sondern Handlungen. Wir müssen es nur tun.“