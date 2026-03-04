Diese Modekette setzt auf Beratung und Erlebnis

Die Modekette Liberty Woman baut ihre Präsenz in Österreich weiter aus. Seit dem Markteintritt 2024 ist das Unternehmen bereits an mehreren Standorten vertreten – darunter Wien, Graz, Innsbruck, Krems, St. Pölten und Vöcklabruck. Im krone.tv-Talk sprechen Dzenita Mustafic, Storemanagerin in Wien, und Tanja Götz aus der Zentrale in Deutschland über das Konzept der Marke.