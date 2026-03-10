Steirische Straßen: Mehr Männer als Frauen starben

Viele Fußgängerinnen und Pkw-Lenker

Laut VCÖ ist „Alkohol am Steuer vor allem ein Männerproblem“ und dadurch mitverantwortlich für diesen Gender-Gap. Im Dreijahreszeitraum 2022 bis 2024 seien in Österreich demnach sechsmal so viele Alkolenker wie Alkolenkerinnen in Verkehrsunfälle mit Personenschaden involviert gewesen. Hinzu kommt, dass Männer oft schneller unterwegs sind als Frauen. Vor allem bei jungen Autofahrern spielt auch der Aspekt der Selbstüberschätzung eine Rolle.