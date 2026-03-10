Aigners räumen wieder ab ++ Neuer Hard-Coach steht

Die Aigner-Geschwister holen sich jeweils die dritte Medaille bei den Paralympics, Auftakt für die Champions League Achtelfinal-Hinspiele und die Titelverteidigerin von Indian Wells muss frühzeitig die Koffer packen – das und noch mehr sind ihre Themen in den Krone Sport-News mit Moderator Martin Grasl am Dienstag, dem 10. März.