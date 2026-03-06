Vorteilswelt
Experte verrät Tipps

Ab ins Grüne: So wird Ihr Garten frühlingsfit

Steiermark
06.03.2026 20:00
Im Hochbeet darf die Abwechslung nicht fehlen.
Im Hochbeet darf die Abwechslung nicht fehlen.(Bild: Sepp Pail)
Porträt von Michaela Holzinger
Von Michaela Holzinger

Der Frühling ist vielerorts bereits voll im Gange. Fachmann Stefan Käfer gibt im Gespräch mit der „Krone“ Tipps für die ersten Arbeiten draußen: Gemüse im Hochbeet abwechseln und die Eisheiligen bitte nicht vergessen. 

Endlich ist es wieder so weit: Die Sonne scheint, die Vögel zwitschern, die ersten Frühlingsboten sprießen bereits auf der Wiese. Und mit dem Frühling kommt auch wieder die Zeit zum Garteln. Gemüse anbauen, Pflanzensamen säen und Sträucher schneiden – aber worauf sollte man dabei eigentlich achten?

„Jetzt ist die richtige Zeit, um für’s ganze Jahr vorzuplanen und herauszufinden, was man heuer im Garten haben möchte“, sagt Gartenexperte Stefan Käfer. Dabei sollte etwa auch ein Fruchtwechsel im Hochbeet angedacht werden: „Schädlinge können in der Erde überwintern und freuen sich, wenn wieder dieselben Pflanzen ins Beet kommen. Statt Radieschen wäre zum Beispiel Salat eine gute Option, um sie nicht zu füttern.“

Zitat Icon

Ein guter Tipp: Wenn Karotten neben Lauch oder Zwiebel gepflanzt werden, vertreibt das die Möhrenfliege. Sie mag den Geruch der Zwiebel nämlich nicht.

Stefan Käfer, Gartenexperte

Bild: Stefan Käfer

Geduld bei frostempfindlichen Pflanzen
Die Zeit des Strauchschnitts ist zwar eigentlich vorbei, muss der ein oder andere aber doch noch gestutzt werden, sollte jetzt nicht mehr zu viel weggeschnitten werden: „Frühlingsblüher sollte man zudem erst nach ihrer Blüte zurückschneiden, nicht mehr jetzt.“

Vorsicht ist auch noch bei frostempfindlichen Pflanzen wie Tomaten geboten: „Die Eisheiligen sind immer so eine Sache. Mit dem Aussetzen von empfindlichen Pflanzen sollte man darum noch ein bisschen warten und sie inzwischen am Fensterbrett oder in einem Glas- oder Folienhaus vorziehen“, empfiehlt der Experte.

Steiermark
06.03.2026 20:00
