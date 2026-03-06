Ab ins Grüne: So wird Ihr Garten frühlingsfit

„Jetzt ist die richtige Zeit, um für’s ganze Jahr vorzuplanen und herauszufinden, was man heuer im Garten haben möchte“, sagt Gartenexperte Stefan Käfer. Dabei sollte etwa auch ein Fruchtwechsel im Hochbeet angedacht werden: „Schädlinge können in der Erde überwintern und freuen sich, wenn wieder dieselben Pflanzen ins Beet kommen. Statt Radieschen wäre zum Beispiel Salat eine gute Option, um sie nicht zu füttern.“