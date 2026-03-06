2. Australia practice
Ferrari and Mercedes strong, Piastri sets fastest time
The second free practice session in Australia ended with McLaren driver Oscar Piastri setting the fastest time. Ferrari and Mercedes also performed strongly and were among the frontrunners.
While Ferrari and Red Bull set the pace in the first practice session, the Mercedes-powered teams were at the top of the timesheets in the second session. Oscar Piastri secured the fastest time. The Mercedes works team was significantly stronger and mixed it up at the front of the field. Ferrari also remained within striking distance. While Lewis Hamilton was able to place himself well ahead, Charles Leclerc and Max Verstappen lost some ground compared to the first session.
Here are the results in detail:
As in the first practice session, the field was not spared technical problems. In addition to the problems at Aston Martin, Max Verstappen, Sergio Perez, and Carlos Sainz were also affected. Audi continued to be one of the best teams in the midfield.
