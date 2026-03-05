"I'm working hard"
After horrific crash: Vonn is training again
It's unbelievable! Just 25 days after her horrific crash at the Olympics and 13 days after her latest surgery, Lindsey Vonn posted a video of her first training session on Thursday.
"These are definitely tough times, but I'm still grateful..." wrote the 41-year-old American alongside a video on Instagram. It shows Vonn during her first training sessions after her violent crash in the Olympic downhill.
The speed queen suffered a complex tibia fracture (tibial plateau fracture) including a fibula head fracture and compartment syndrome in her left leg. The injury was so severe that her leg almost had to be amputated – but now she is back in the gym.
Vonn continues: "I'm still working hard. The only goal is to get healthy. One day at a time."
"It will take about a year"
The American now wants to focus entirely on her rehabilitation. In a few weeks, Vonn wants to switch from a wheelchair to crutches. "It will take about a year for all the bones to heal," explained the 2010 Olympic champion. She then wants to decide whether the metal implants should be completely removed. Only then is a further operation planned to finally repair her cruciate ligament.
