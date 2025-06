Ein neues Kapitel für mehr als 20 Millionen Euro

Der heimischen Wirtschaft bläst weiter in ziemlich eisiger Wind entgegen. Erfolgsmeldungen sind dementsprechend rar gesät. Am Dienstag war es aber wieder einmal so weit: Umweltspezialist Komptech hat in Frohnleiten sein neues Headquarter eröffnet. Für mehr als 20 Millionen Euro will man nun im Norden von Graz ein neues Kapitel in der 1992 gegründete Geschichte des Unternehmens aufschlagen – Modernisierung der hauseigenen Akademie zur Lehrlingsausbildung inklusive.