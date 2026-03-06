„Glasfaser-Bürgermeister“ ist jetzt Ehrenbürger

Mit Projekten wie der Biomassefernwärme, dem Passivhausdorf „Sonnenplatz“ oder der Sonnenwelt wurde die Gemeinde Vorreiter in Energie- und Umweltfragen. „Dabei ging es ihm nicht nur um Ideen oder Vorschläge, sondern immer auch darum, Dinge wirklich umzusetzen, selbst mitanzupacken und Projekte konkret auf den Boden zu bringen. So wurde Großschönau weit über die Region hinaus als Modellgemeinde für nachhaltige Energie und Regionalentwicklung bekannt“, betonte der Landeshauptfrau-Stellvertreter.