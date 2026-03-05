Ausbau von „Todesstrecke“ gefährdet die Anrainer

Die Vorarbeiten für den Sicherheitsausbau der B 37 in Krems sind voll angelaufen. Und schon jetzt zeigt sich, dass viele Lenker die Gneixendorfer Hauptstraße als Ausweichroute wählen. Bei den Anrainern schrillen daher längst alle Alarmglocken, der Durchzugsverkehr bereitet ihnen große Sorgen. Sie fordern Maßnahmen wie eine verstärkte Überwachung des Tempolimits, eine Installation digitaler Geschwindigkeitsmesstafeln und eine deutlichere Kennzeichnung der Engstelle. „Geredet wird schon lange, jetzt müssen Taten folgen“, fordert die Gneixendorfer ÖVP-Obfrau Christa Eberl.