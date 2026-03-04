Iran-Krieg, Abzocke auf TikTok und „Pedo-Hunter“

Die Eskalation im Nahen Osten könnte nun auch Europa erreichen: Experten warnen vor einer steigenden Terrorgefahr durch iranische Netzwerke -selbst Österreich könnte ins Visier geraten. Und: Abzocke in den sozialen Medien: Betrüger locken mit Fake-Wohnungen zu Spottpreisen immer mehr Opfer an. Außerdem: Selbsternannte „Pedo-Hunter“ gaben sich als 15-Jährige aus und lockten einen Wiener in einen Hinterhalt. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“ mit Stefana Madjarov.