Cosmó tanzt im Studio ++ Streit wegen Ramadan

Cosmó ist unsere Hoffnung beim 70. Eurovision Song Contest. Mit dem Song „Tanzschein“ steht er am 16. Mai auf der Bühne. Bei Tanja Pfaffeneder war er zu Gast und hat ihr seinen Tanz beigebracht. Außerdem: Weil ihre muslimischen Zimmerkolleginnen täglich um 3 Uhr früh ihr Ramadan-Frühstück einnehmen, platzte einer 17-Jährigen im Internat der Kragen.