Flugchaos im Nahen Osten und Clintons Pool-Fotos

Flugchaos im Krisengebiet: Tausende Österreicher warten auf die Heimreise. Warum das Bundesheer nicht helfen kann, und wie man im Falle einer geplanten Reise nicht auf seinen Kosten sitzen bleibt, wir haben die Infos! Außerdem: Stundenlange Anhörung, brisante Aussagen: Bill Clinton erklärt sein umstrittenes Whirlpool-Foto aus den Epstein-Akten – und stellt sich überraschend vor Donald Trump. Das und mehr sehen Sie in „Krone zu Mittag“ mit Jana Pasching.