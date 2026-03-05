„Zuckergoscherl“ Nadja Maleh, Nahost-Rückholaktion

Mittwochabend landeten die ersten Heimkehrer sicher in Wien. Außenministerin Beate Meinl-Reisinger begrüßte die Rückkehrer persönlich. Außerdem: Mit ihrem siebenten Kabarettprogramm „Zuckergoscherl“ hat Nadja Maleh Premiere im ehrenwerten CasaNova Vienna im ersten Bezirk gefeiert. Die Sendung wird moderiert von Tanja Pfaffeneder.