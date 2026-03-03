E-Bikerin verletzt: Zeugen nach Unfall gesucht

In Werndorf im Bezirk Graz-Umgebung wurde eine 67-jährige Radfahrerin am Dienstagnachmittag bei einem Verkehrsunfall verletzt. Der Autofahrer fuhr davon. Die Polizei bittet um Hinweise.
Eine Frau aus dem Bezirk Graz-Umgebung war am Dienstag in Werndorf kurz vor 17 Uhr mit ihrem E-Bike – auf der B67 von Norden kommend in Fahrtrichtung Süden – unterwegs. Im Kreuzungsbereich der B67 mit der Dorfstraße dürfte sie von einem schwarzen BMW (einem SUV) am Vorderrad erfasst worden sein. Das Auto näherte sich der Kreuzung von der Dorfstraße kommend. Die Frau stürzte und wurde nach der Erstversorgung vom Roten Kreuz ins UKH Graz eingeliefert. Der Fahrer des BMW flüchtete.
Da eine örtliche Fahndung erfolglos verlief, ruft die Polizei nun zur Mithilfe auf. Hinweise sind unter der Telefonnummer 059133-60-6164 an die Polizeiinspektion Unterpremstätten zu richten.
