Neue Details zu Mord ++ Ein Jahr Bundesregierung

Neue schockierende Details zum Friedhofs-Mord in Wien: Die erst 14-jährige Tatverdächtige soll am Tattag mit Tabletten zugedröhnt gewesen sein – jetzt sitzt sie isoliert in einer Einzelzelle. UND: Die Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS feiert ihren ersten Geburtstag. Ein Bündnis, das viele vor einem Jahr kaum für möglich gehalten hätten. Zu diesem Thema ist krone.tv-Redakteurin Katia Wagner zu Gast. Das und viele weitere Themen sehen in sie in der Sendung, moderiert von Jana Pasching.