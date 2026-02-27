Neue Details zu Mord ++ Ein Jahr Bundesregierung

Rot-weiß-rotes Duell in der Europa League
Paarungen stehen fest
Neue schockierende Details zum Friedhofs-Mord in Wien: Die erst 14-jährige Tatverdächtige soll am Tattag mit Tabletten zugedröhnt gewesen sein – jetzt sitzt sie isoliert in einer Einzelzelle. UND: Die Dreierkoalition aus ÖVP, SPÖ und NEOS feiert ihren ersten Geburtstag. Ein Bündnis, das viele vor einem Jahr kaum für möglich gehalten hätten. Zu diesem Thema ist krone.tv-Redakteurin Katia Wagner zu Gast. Das und viele weitere Themen sehen in sie in der Sendung, moderiert von Jana Pasching.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.