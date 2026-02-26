Taiwan im Fokus, Scooter-Reform und Ballskandal

Droht 2027 der nächste Weltkrieg? Entscheidet sich das Schicksal nicht in Europa, sondern in Taiwan? Ein Historiker warnt vor dem gefährlichsten Jahr des Jahrzehnts. Gleichzeitig kommen strengere Verkehrsregeln auf uns zu und in Linz flog ein Maturant mit gefälschten Ballkarten auf. Das und mehr sehen Sie bei „Krone zu Mittag“ mit Stefana Madjarov.