Naher Osten versinkt im Kriegs-Chaos

Der Krieg zwischen den USA, Israel und dem Iran spitzt sich weiter zu. Nach dem Tod von drei US-Soldaten droht US-Präsident Donald Trump mit Vergeltung und kündigt weitere Angriffe an. Gleichzeitig wird die Region zunehmend in den Konflikt hineingezogen – sogar auf Zypern wurde ein britischer Militärstützpunkt von einer Drohne getroffen. Die aktuellen Entwicklungen und viele andere spannende Themen sehen Sie in der Sendung, moderiert von Jana Pasching.