„KRONE ZU MITTAG“

Naher Osten versinkt im Kriegs-Chaos

Krone zu Mittag
02.03.2026 14:12
0 Kommentare

Der Krieg zwischen den USA, Israel und dem Iran spitzt sich weiter zu. Nach dem Tod von drei US-Soldaten droht US-Präsident Donald Trump mit Vergeltung und kündigt weitere Angriffe an. Gleichzeitig wird die Region zunehmend in den Konflikt hineingezogen – sogar auf Zypern wurde ein britischer Militärstützpunkt von einer Drohne getroffen. Die aktuellen Entwicklungen und viele andere spannende Themen sehen Sie in der Sendung, moderiert von Jana Pasching.

Weitere Videos
„Krone zu Mittag“
Neue Details zu Mord ++ Ein Jahr Bundesregierung
krone.tv
„Krone zu Mittag“
Taiwan im Fokus, Scooter-Reform und Ballskandal
Krone zu Mittag
„KRONE ZU MITTAG“
Gates gesteht, Tirol trauert und Eklat bei Trump
Krone zu Mittag
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf