Stripperin für Lehrer ++ Prügelattacke in Wien

Schüler einer Matura-Klasse sollen im Rahmen eines Streichs für ihren Lehrer eine Stripperin engagiert haben. Außerdem: Ein brutaler Raub auf einen 13-Jährigen am Sonntagabend in Wien-Floridsdorf sorgt aktuell für Entsetzen – vor allem wegen des unfassbar jungen Alters der mutmaßlichen Täter. Die „Krone News“ werden moderiert von Tanja Pfaffeneder.