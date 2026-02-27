Regierungsagenda 2026 ++ Belastetes Rind in der EU

Ein Jahr Bundesregierung: ÖVP, SPÖ und NEOS präsentieren ihr Arbeitsprogramm 2026 und betonen Stabilität und verbesserte Wirtschaftsdaten. Und: Offenbar ist belastetes Rindfleisch aus Brasilien in den europäischen Handel gelangt. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am 27. Februar, mit Stefana Madjarov.