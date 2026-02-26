Neue Straßenregeln ++ Tragischer Pferdeunfall

Die Straßenverkehrsordnung bekommt ein umfassendes Update: Strengere Regeln für E-Scooter, neue Pflichten für E-Mopeds und schärfere Datenschutzvorgaben sollen den Verkehr sicherer und übersichtlicher machen. Und: Nach einem Pferdeunfall, dessen genauer Hergang nach wie vor ein Rätsel ist, starb ein siebenjähriger Bub. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am 26. Februar, mit Stefana Madjarov.