Schülerstreich richtet Chaos an ++ Trumps Rede

Ein heftiger Schülerstreich verwandelt das Albertus Magnus Gymnasium in Währing in eine Verwüstungszone: Mehrere Klassenräume und der Physiksaal schwer beschädigt – neue Bilder zeigen das volle Ausmaß der Zerstörung. Und: 108 Minuten lang hat sich Donald Trump in seiner Rede zur Lage der Nation selbst gelobt, seinen Vorgänger und die Opposition getadelt. Das sind unter anderem die Themen bei den News am 25. Februar, mit Stefana Madjarov.