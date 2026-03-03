Vom ehemaligen Seniorenheim zur noblen „Wohnoase“

Aus „Waldpension“ wird „Residenz Monvita“

Nun wurde mit der Monvita GesmbH. eine Käuferin für das Objekt gefunden. Die gesamte Liegenschaft wird saniert und großzügig umgebaut und soll bereits im Frühjahr 2027 unter dem Namen „Residenz Monvita“ mit 70 bis 80 Wohneinheiten eröffnen. „Gedacht ist das Projekt für rüstige Senioren, die in einer guten Umgebung leben möchten“, erklärt Geschäftsführer Philipp Grabner. Geplant sind neben einem Outdoorpool, einem Wellnessbereich samt Dampfbad, Sauna und Fitnessraum auch ein eigenes Ärztezentrum mit bis zu fünf Medizinern und Therapeuten. „Die aber auch von der Bevölkerung vor Ort in Anspruch genommen werden können“, so Grabner.