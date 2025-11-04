Aufschrei wegen Schließung von Seniorenheim

Und: „Die Waldpension in ein modernes großes Pflegewohnhaus umzuwandeln, wäre ein vielversprechender Weg. Dies ist für die ÖJAB aufgrund des hohen Investitionsvolumens nicht finanzierbar, daher laufen diesbezügliche Gespräche für eine Neuübernahme.“

Und Schüssler verspricht: „Alle Bewohnerinnen und Bewohner werden in ein neues Zuhause übersiedeln, an dem sie sich wohlfühlen und betreut beziehungsweise gepflegt werden. Und unsere 26 Mitarbeiter:innen der Waldpension empfehlen wir mit Überzeugung an bestehende regionale Gesundheitseinrichtungen weiter“.