Batterien, Reifen und Teppiche im Grünen entsorgt

100 bis 150 Kilogramm Mist

Pro Aktion werden durchschnittlich zwischen 100 und 150 Kilo Mist aus Feld und Flur entfernt – etwa 3 Kilo pro Person. „Besonders häufig werden Tschick, Verpackungen, Kunststoffreste sowie Getränkedosen und Flaschen aufgeklaubt. Zunehmend werden auch Nikotinpouches in der Umwelt gefunden. Neben diesen klassischen Abfällen stoßen die Freiwilligen auch auf Autoreifen, Fahrräder, Teppiche, Elektrogeräte oder Batterien“, ergänzt der Präsident der NÖ-Umweltverbände, Christian Macho.