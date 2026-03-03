Batterien, Reifen und Teppiche im Grünen entsorgt

Sie halten Niederösterreichs Umwelt sauber und sorgen dafür, dass unsere Städte und Orte in frischem Glanz erblühen: Freiwillige Öko-Pioniere waren in 20 Jahren bei mehr als 13.000 „Anti-Littering“-Sammelaktionen dabei. Besonders das Engagement junger Menschen erfreut.
Das Engagement wird von Feuerwehren, Vereinen, Gemeinden sowie wie Fischerei- und Jagdvereinen, Pfadfindergruppen, Pfarren oder Sportklubs getragen. „Besonders erfreulich ist das Engagement junger Menschen. Denn allein im Vorjahr beteiligten sich 65 Schulen am großen Müllsammeln“, sagt Landesrat Pernkopf.
Zum Auftakt des heurigen Frühjahrsputzes konnte er beeindruckende Zahlen präsentieren: Denn seit Beginn der Anti-Littering Aktion wurden mehr als 13.000 Sammelaktionen organisiert. Allein im vergangenen Jahr beteiligten sich rund 45.000 Personen an 944 Aktionen und entdeckten mit Adleraugen etwa 150.000 Kilo Abfall, der prompt im Sammelsackerl landete.
100 bis 150 Kilogramm Mist
Pro Aktion werden durchschnittlich zwischen 100 und 150 Kilo Mist aus Feld und Flur entfernt – etwa 3 Kilo pro Person. „Besonders häufig werden Tschick, Verpackungen, Kunststoffreste sowie Getränkedosen und Flaschen aufgeklaubt. Zunehmend werden auch Nikotinpouches in der Umwelt gefunden. Neben diesen klassischen Abfällen stoßen die Freiwilligen auch auf Autoreifen, Fahrräder, Teppiche, Elektrogeräte oder Batterien“, ergänzt der Präsident der NÖ-Umweltverbände, Christian Macho.
Tausende Menschen setzen jedes Jahr ein leuchtendes Zeichen für Umweltbewusstsein und Verantwortung in unserem Land.
Landesrat Stephan Pernkopf
Jedem Raucher in Erinnerung gerufen: Achtlos weggeworfene Zigarettenstummel enthalten tausende giftige Chemikalien wie Nikotin oder Schwermetalle und belasten die Böden und Gewässer massiv.
