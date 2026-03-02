Vorteilswelt
„First Lego League“

Spannung pur beim Kampf der Roboter in Innsbruck

Tirol
02.03.2026 19:00
Beste Stimmung herrschte bei dem Wettkampf.
Beste Stimmung herrschte bei dem Wettkampf.(Bild: Andi Filzwieser)
Porträt von Manuel Schwaiger
Von Manuel Schwaiger

Das BFI Tirol trug erstmals das Österreich-Finale der „First Lego League“ aus. Bei dem Kampf der Roboter herrschte beste Stimmung. Einen Pokal gab es auch für Schüler aus Telfs.

0 Kommentare

Im MINT-Bereich – also Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik – werden händeringend Fachkräfte gesucht, wie die „Tiroler Krone“ immer wieder berichtet. Um Kinder und Jugendliche für diese Gebiete zu begeistern, wurde die „First Lego League“ (FLL) ins Leben gerufen. Dabei handelt es sich um einen Robotik-Wettbewerb für Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 10 Jahren (FLL Explore) beziehungsweise von 9 bis 16 Jahren (FLL Challenge).

In Teams entwickeln die Experten von morgen eigenständig kreative Lösungen zu einem jährlich wechselnden Zukunftsthema und programmieren sowie bauen einen autonomen Roboter aus Lego-Bausteinen. Über alle Kontinente hinweg zählt der Wettbewerb rund 35.000 teilnehmende Teams.

Für das Team „Panda Squad" der MS Telfs-Weissenbach gab es einen Pokal für den ersten Platz im ...
Für das Team „Panda Squad“ der MS Telfs-Weissenbach gab es einen Pokal für den ersten Platz im Roboterdesign.(Bild: Andi Filzwieser)
Insgesamt traten 190 Jugendliche mit 18 Teams beim Finale im BFI Innsbruck an.
Insgesamt traten 190 Jugendliche mit 18 Teams beim Finale im BFI Innsbruck an.(Bild: Andi Filzwieser)
Das Team „Remint" aus der Steiermark landete auf dem ersten Platz.
Das Team „Remint“ aus der Steiermark landete auf dem ersten Platz.(Bild: Andi Filzwieser)

190 Jugendliche stellten ihr Können unter Beweis
Hierzulande organisiert das BFI Tirol bereits seit mehreren Jahren den FLL-Regionalwettbewerb. Heuer wurde zusätzlich zum ersten Mal auch das Österreich-Finale der FLL Challenge ausgetragen. Über die Bühne ging es am vergangenen Samstag in Innsbruck. Für das Event konnten sich 18 Teams mit 190 Jugendlichen und deren Coaches qualifizieren.

Angefeuert wurden die Teams mit Fahnen, Fan-Transparenten und Sprechchören.

Zitat Icon

Uns liegt es am Herzen, die Jugendlichen und die Begeisterung für die MINT-Themen zu fördern.

BFI-Tirol-Geschäftsführer Othmar Tamerl

Auch ein Tiroler Team durfte jubeln
Besonders viele Emotionen und Stimmung gab es bei den Robot-Games im Festsaal des BFI. Dabei schickten zwei Teams ihre Roboter gleichzeitig über das Spielfeld, um in zweieinhalb Minuten möglichst viele Aufgaben zu lösen und dadurch Punkte zu sammeln. Auf den ersten drei Plätzen landeten schlussendlich Teams aus der Steiermark, Vorarlberg und Wien. Sie qualifizierten sich somit auch für das große Finale der deutschsprachigen Länder, das Mitte April in Leipzig stattfinden wird.


Den Schülern wurde einiges geboten. Es ging auch richtig heiß her.
„Next Generation Day“
Fachkräften von morgen wurde die Praxis gezeigt
05.03.2025

Jubeln durfte allerdings auch ein Team aus Tirol. „Panda Squad“ der MS Telfs-Weissenbach bekam den Pokal für den 1. Platz im Roboterdesign.

Tirol
02.03.2026 19:00


