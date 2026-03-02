Spannung pur beim Kampf der Roboter in Innsbruck

Auch ein Tiroler Team durfte jubeln

Besonders viele Emotionen und Stimmung gab es bei den Robot-Games im Festsaal des BFI. Dabei schickten zwei Teams ihre Roboter gleichzeitig über das Spielfeld, um in zweieinhalb Minuten möglichst viele Aufgaben zu lösen und dadurch Punkte zu sammeln. Auf den ersten drei Plätzen landeten schlussendlich Teams aus der Steiermark, Vorarlberg und Wien. Sie qualifizierten sich somit auch für das große Finale der deutschsprachigen Länder, das Mitte April in Leipzig stattfinden wird.