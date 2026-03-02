„Wer sie sterben lässt, zerstört Lebensqualität“

Der Tiroler Bäcker Fritz Madreiter – sein Betrieb in St. Johann in Tirol existiert seit 1907 (!) – schreit auf: „Die Bäcker sind mittlerweile zum Aussterben verdammt“ und untermauert dies mit vielen Beispielen aus der Praxis. Vor allem bei der Bürokratie steigt dem Unterländer die Zornesröte ins Gesicht. „Das passt alles längst nicht mehr zusammen, hier fehlt der Hausverstand. Es kann bisher nie jemand auch nur ansatzweise über diese Vorgaben nachgedacht haben“, sagt er. Die „Krone“ berichtete ausführlich.