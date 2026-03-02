Vorteilswelt
Lanze für Bäcker

„Wer sie sterben lässt, zerstört Lebensqualität“

Tirol
02.03.2026 08:02
FPÖ-NR Peter Wurm stellt sich hinter die Bäcker und präsentiert Forderungen.
FPÖ-NR Peter Wurm stellt sich hinter die Bäcker und präsentiert Forderungen.(Bild: Christof Birbaumer, Parlamenktionas Topf)
Porträt von Jasmin Steiner
Von Jasmin Steiner

„Die Bäcker sind zum Aussterben verdammt!“ – der jüngste „Krone“-Artikel über Tiroler Bäcker schlug hohe Wellen. Die FPÖ übt nun massive Kritik an der Bundesregierung und stellt Forderungen auf.

Der Tiroler Bäcker Fritz Madreiter – sein Betrieb in St. Johann in Tirol existiert seit 1907 (!) – schreit auf: „Die Bäcker sind mittlerweile zum Aussterben verdammt“ und untermauert dies mit vielen Beispielen aus der Praxis. Vor allem bei der Bürokratie steigt dem Unterländer die Zornesröte ins Gesicht. „Das passt alles längst nicht mehr zusammen, hier fehlt der Hausverstand. Es kann bisher nie jemand auch nur ansatzweise über diese Vorgaben nachgedacht haben“, sagt er. Die „Krone“ berichtete ausführlich.

Zitat Icon

Der Fall Madreiter ist ein trauriges Lehrstück, wie die Schwarz-Rot-Pinke Politik den Satz ,Kauft regional’ mit Lügen straft.

NR Peter Wurm (FPÖ)

„Das ist systematische Vernichtungspolitik“
Das ruft FPÖ-NR und Konsumentenschutzsprecher Peter Wurm auf den Plan. „Während die Politik von Schwarz-Rot-Pink ständig ,regional kaufen, frisch genießen’ predigt, stranguliert sie genau jene Betriebe, die das wahr machen: Familienbäcker wie jener aus St. Johann in Tirol. Statt diesen erfolgreichen Leistungsträger zu feiern, muss er alle fünf Jahre 20.000 Euro plus Unsummen für externe Planungsbüros und Elektriker für Maschinen und Gebäude, die seit Jahrzehnten unverändert laufen, aufwenden. Diese finden aber nie etwas Neues. Das ist wahrlich kein Schutz, sondern pure systematische Vernichtungspolitik gegen den heimischen Mittelstand“, übt Wurm herbe Kritik.

„Irgendwann gibt dann sogar der Fleißigste auf“
Nicht nur Bäcker seien betroffen, sondern etwa auch Metzger, lokale Lebensmittelproduzenten und Bauern. „Sie werden mit Regeln, Gesetzen und sinnlosen Verordnungen überschüttet. Irgendwann gibt dann sogar der Fleißigste auf – das liegt auf der Hand“, sagt der Politiker, „wer sie alle sterben lässt, zerstört Tirols Identität und Lebensqualität“.

So sehen die Forderungen aus
Laut NR Wurm müsse man „mit diesem Wahnsinn schnellstmöglich aufhören“. Er zeigt zugleich seine Forderungen klar auf: „Wir verlangen die sofortige Abschaffung der sinnlosen § 82b-Überprüfungen in unveränderten Altbetrieben, massive Bürokratiebremse und echte Entlastung statt weiterer Abzocke. Denn wer regionale Qualität will, muss aufhören, unsere Bäcker, Metzger, lokale Lebensmittelproduzenten, Bauern und Co. in den Ruin zu stürzen.“ 

Tirol
02.03.2026 08:02
