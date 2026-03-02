Den „zarten“ Frühling in seiner Pracht bewahren

Frühe Blüher sind wichtig für Insekten

Gerade die frühen Blüher sind überlebenswichtig für Insekten wie Bienen und Hummeln, die nun nach dem Winter dringend Nektar brauchen. Wer sie pflückt oder gar ausgräbt, zerstört mehr als eine Blume – er greift in ein fein abgestimmtes Ökosystem ein. Viele dieser Pflanzen stehen zudem unter Schutz und dürfen gar nicht mitgenommen werden. Ihr Platz ist dort, wo sie wachsen: im Sonnen durchfluteten Wald und in den zart ergrünenden Auen.