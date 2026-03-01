Vorteilswelt
Nach US-Angriff

Irans Verbandspräsident: „Trübe Aussichten für WM“

Fußball International
01.03.2026 16:32
Iran blickt nach dem US-Angriff trübe auf die Fußball-WM 2026.
Iran blickt nach dem US-Angriff trübe auf die Fußball-WM 2026.(Bild: AFP/MANDEL NGAN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nach dem Beschuss durch Israel und den WM-Co-Gastgeber USA hat sich der iranische Fußballpräsident zum Turnier in den Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada geäußert.

0 Kommentare

„Sicher ist, dass nach diesem Angriff nicht zu erwarten ist, dass wir hoffnungsvoll auf die WM blicken“, sagte Mehdi Taj einen Tag nach Beginn der kriegerischen Auseinandersetzungen dem Sportportal „Varzesh3“.

Trübe Aussichten
Die Situation werde sicherlich auch in den sportlichen Betrachtungen ein Thema sein und erfordere eine Entscheidung. „Das US-Regime hat unser Heimatland angegriffen, und das ist ein Vorfall, der nicht unbeantwortet bleiben wird“, betonte Taj weiter. Die Aussichten seien daher derzeit eher trübe. Aufgrund der 40-tägigen Staatstrauer für den getöteten iranischen Religionsführer Ajatollah Ali Khamenei ruht jetzt der Spielbetrieb. Im Iran werden nicht nur die Spiele der Liga, sondern auch die für März angesetzten WM-Vorbereitungsspiele ausfallen.

FIFA will Situation „beobachten“
Donald Trumps WM-Beauftragter, Andrew Giuliani, schrieb auf der Plattform X: „Morgen kümmern wir uns um Fußballspiele, heute feiern wir die Chance auf Freiheit.“ Der Fußball-Weltverband werde die Situation „beobachten“, hatte FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström am Samstag in Wales gesagt. Die oberste Priorität bleibe ein sicherer Ablauf der Weltmeisterschaft, bei der alle qualifizierten Mannschaften auch teilnehmen können.

(Bild: EPA/SHAWN THEW)

Iran boykottierte Auslosung
Der Iran soll bei der Fußball-WM vom 11. Juni bis 19. Juli in den USA in einer Gruppe mit Belgien, Neuseeland und Ägypten spielen. Die Auslosung der WM-Vorrunden-Gruppen im Dezember in Washington hatte der Iran boykottiert, da die US-Regierung drei Funktionären, darunter dem Verbandspräsidenten Taj, Einreisevisa verweigert haben soll.

Fußball International
01.03.2026 16:32
