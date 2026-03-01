Faktencheck: Am Sonntag ist in Klagenfurt viel los

Brunch für den Sonntag

Ziel sei es, Gäste, die verstärkt über die Koralmbahn anreisen, gezielt in die Innenstadt zu leiten. „Gerade Tagestouristen sind für Klagenfurt wirtschaftlich wichtig. Sie bringen Geld, Frequenz und neue Impulse. Umso entscheidender ist es, dass sie bei ihrer Ankunft ein klares Signal erhalten, wohin sie gehen können und welche Betriebe offen sind.“ Als Serviceleistung erscheint dazu ein Folder. „Unsere Stadt hat sonntags viel mehr zu bieten, als oft behauptet wird. Viele Bäckereien haben geöffnet, Wienerroither etwa an fünf Standorten“, betont Geier.