Über 50 Lokale offen

Faktencheck: Am Sonntag ist in Klagenfurt viel los

Kärnten
01.03.2026 10:00
An Sonntagen kann Wirtschaftsstadtrat Julian Geier zum Feinsinn frühstücken gehen.
An Sonntagen kann Wirtschaftsstadtrat Julian Geier zum Feinsinn frühstücken gehen.(Bild: Christian Tragner)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Zumindest 50 Lokale haben auch am Sonntag in Klagenfurt geöffnet. Brunch, Cocktails, Speisen – die Auswahl ist groß. Die „Krone“ schaute sich um. Die Koralm-Gäste sind auch sonntags in der Kärntner Landeshauptstadt bestens aufgehoben.

0 Kommentare

Die öffentliche Kritik an der Landeshauptstadt, wonach sonntags nahezu alles geschlossen habe, ist nach Ansicht des Rathauses ungerechtfertigt. Eine aktuelle Erhebung zeige das Gegenteil. Auch die „Krone“ machte einen Check:

Der Landhaushauf bietet eine phantastische Küche an.
Der Landhaushauf bietet eine phantastische Küche an.(Bild: Christian Tragner)
Im Hotel Sandwirth gibt es mehrgängigen Brunch.
Im Hotel Sandwirth gibt es mehrgängigen Brunch.(Bild: Der Sandwirth)
Auch sonntags ist in der Innenstadt viel los.
Auch sonntags ist in der Innenstadt viel los.(Bild: Christian Tragner)

„Zahlreiche Betriebe – von der Gastronomie bis zu Freizeitangeboten – haben auch am Sonntag geöffnet“, sagt VP-Wirtschaftsstadtrat Julian Geier. „Klagenfurt ist am Sonntag aktiver, als viele glauben. Der Eindruck, dass alles geschlossen ist, hält einem Faktencheck nicht stand. Man muss es nur den Einheimischen sagen.“

Sonntags geöffnet
Großes Angebot

Bäckereien:

Konditorei Fahrnberger (Luegerstraße, St. Veiter Straße); Martin Auer (Alter Platz); Wienerroither (Walter-von-Vogelweide-Platz 1; Welzenegger Str. 96; Universitätsstraße 98; Carolinenstraße 2,  St. Veiter Straße); Weissensteiner (Kohldorferstraße); Bäckerei Karawanke.

Brunch/Frühstück:

Hafenstadt; Sandwirth; Phoenix Book Café; Cafe Karl; Ile de France; Feinsinn; Garner Hotel Moser Bar 19null7; Hotel Dermuth;

Essen

Villa Lido; Weidenhof; Schweizerhaus; Restaurant Laguna Seepark; Barburu; Fischerwirt ; Uni Pizzeria; Burger Boutique; Ponderosa; Weißes Ross; Ciao Ciao (Bahnhofstraße); Yoko Running Sushi; Landhaushof; Mimi Sushi Hofbräuhaus; Noodlebar Avocado; Le Burger; Ouzeri Ilios; Frankie’s Restaurant; Umi Fusion Kitchen; Fallaloon; Pazzeria; Koschat; Forellenhof Jorde; Rhodos; Poseidon; Restaurant Leiten; Restaurant Maria und Mia; Pizza Toscana; Asia Wok; Reiterklause.

Bars/Clubs:

Head’s Up Café & Bar; Gates Lifestyle Bar; Sky Bar; Teatro in the City (Alter Platz); McMullens; Molly Malone.

Sonstiges:

Trampoline Halle Jump Dome; Kärntner Museum; Stadtgalerie; Wörthersee Schifffahrt.

Brunch für den Sonntag
Ziel sei es, Gäste, die verstärkt über die Koralmbahn anreisen, gezielt in die Innenstadt zu leiten. „Gerade Tagestouristen sind für Klagenfurt wirtschaftlich wichtig. Sie bringen Geld, Frequenz und neue Impulse. Umso entscheidender ist es, dass sie bei ihrer Ankunft ein klares Signal erhalten, wohin sie gehen können und welche Betriebe offen sind.“ Als Serviceleistung erscheint dazu ein Folder. „Unsere Stadt hat sonntags viel mehr zu bieten, als oft behauptet wird. Viele Bäckereien haben geöffnet, Wienerroither etwa an fünf Standorten“, betont Geier.

„Hafenstadt“ oder „Sandwirth“ bieten etwa einen mehrgängigen Brunch an. Auch zahlreiche Restaurants laden zum Mittagessen ein. Im Lido kann man direkt am Wörthersee speisen, im Landhaushof werden ebenfalls köstliche Gerichte serviert.

Backhendl, Pizza, Souvlaki
Vom Backhendl bis Auch die drei griechischen Lokale der Stadt haben geöffnet: Im Ouzeri Ilios, im Poseidon und im Rhodos wird neben Speisen auch Urlaubsflair geboten. Das „Teatro am Alten Platz“ bietet ebenfalls Küche an, das Hofbräuhaus am Neuen Platz schenkt zu den Mahlzeiten Bier aus. Im „Ciao, Ciao“ stehen italienische Spezialitäten auf der Karte, im „Ile de France“ französische Küche. Wer Backhendl sucht, wird bei Susi’s Backhendlstation oder im Gasthof Lutschounig in St. Georgen am Sandhof fündig. Auch beliebte Bars wie „McMullens“ oder „Molly Malone“ haben geöffnet.

„Steirische Gäste könnten sonntags unter gut 50 Restaurants wählen. Das bieten nicht einmal größere Städte als Klagenfurt“, sagt Geier. Zudem sei auch kulturell einiges los: Das Kärnten Museum und die Stadtgalerie haben geöffnet. Ingeborg Bachmann ist an mehreren Plätzen der Stadt präsent. Auch die Schifffahrt am Wörthersee startet in die Saison.

Auch St. Veit hat sonntags viel Angebot
Nicht nur in Klagenfurt, auch in St. Veit an der Glan gebe es sonntags ein breites Angebot. Ein Fernsehbericht habe den Eindruck erweckt, man könne in St. Veit am Hauptplatz lediglich einen Toast essen. „Das stimmt überhaupt nicht“, kontert Regina Pietschmann, Chefin des Rathauskaffees. „Allein am Hauptplatz haben drei Lokale geöffnet. Im Rathauskaffee kann man essen, auch die Cafe Konditorei Holzmann bietet eine Speisekarte. Ein Frühstück gibt es im Cafe Börserl. Dazu veranstalten wir regelmäßig Musik am Hauptplatz. Auch bei uns man sich sonntags wohlfühlen.“

Kärnten

