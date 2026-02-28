Arbeiter (64) schnitt sich mit Kettensäge in Fuß

LIVE: Drei Schweizer vorne, Kriechmayr Vierter
Zu einem fürchterlichen Arbeitsunfall kam es am Samstagmorgen in Finkenberg (Tiroler Bezirk Schwaz)! Ein Forstarbeiter (64) verletzte sich mit einer Kettensäge am Fuß. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert.
Zum Vorfall kam es am Samstag gegen 8 Uhr. Dort war der 64-jährige Einheimische in der Gemeinde Finkenberg mit Holzarbeiten beschäftigt. Dabei verletzte er sich mit einer Kettensäge am linken Fuß im Bereich des Mittelfußknochens.
Er wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt ins Bezirkskrankenhaus Schwaz transportiert. Zum Zeitpunkt des Unfalls trug er Arbeitshandschuhe, berichtet die Polizei.
