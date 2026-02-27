Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

WERBUNG

Gerüst vor Michelangelos „Jüngstem Gericht“

Specials
27.02.2026 14:39
Werbung
(Bild: SAVA COSMIN)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Millionen Touristen haben dem berühmtesten Wandgemälde der Welt zugesetzt. Jetzt wird das Meisterwerk in der Sixtinischen Kapelle erstmals seit 30 Jahren gereinigt – und das mit erstaunlich simplen Mitteln.

Es ist wohl das berühmteste Wandgemälde der Welt: Michelangelos „Jüngstes Gericht“ in der Sixtinischen Kapelle in Rom. 180 Quadratmeter, 391 Figuren, fast 500 Jahre alt. Jedes Jahr schieben sich rund fünf Millionen Besucher durch den engen Raum. Was die meisten nicht ahnen: Ihre Atemluft, Hautpartikel und der mitgebrachte Staub legen sich wie ein Schleier über das Meisterwerk. Jetzt ist Schluss damit.

Seit Anfang Februar rücken Restauratoren dem berühmten Fresko zu Leibe. Die Vatikanischen Museen haben den Beginn der außerordentlichen Reinigung offiziell bestätigt. Das Original-Fresko ist jetzt hinter einem riesigen Gerüst verborgen. Die gute Nachricht: Die Kapelle bleibt trotzdem geöffnet. Wer die Sixtina besuchen möchte, kann das weiterhin über die regulären Tickets zu den Vatikanischen Museen tun – die Sixtinische Kapelle ist Teil des Museumsrundgangs und im Eintrittspreis enthalten.

Touristenmassen setzen dem Meisterwerk zu
Was genau ist passiert? Bei den jährlichen Kontrollen haben die Experten einen weißlichen Schleier auf dem Gemälde entdeckt. Chefrestaurator Paolo Violini erklärt: Mikropartikel haben die berühmten Hell-Dunkel-Kontraste des Freskos abgeschwächt. Die Farben wirken matt, Details gehen verloren. Bei täglich bis zu 30.000 Besuchern in der Kapelle eigentlich kein Wunder.

Die Lösung klingt überraschend simpel: destilliertes Wasser und Seidenpapier. Damit entfernt das Team vorsichtig Salzablagerungen von der Oberfläche. Museumsdirektorin Barbara Jatta nennt den Eingriff „außergewöhnlich, aber zugleich sehr einfach“. Einfach? Bei einem fast 500 Jahre alten Kunstwerk von unschätzbarem Wert braucht jeder Handgriff absolute Präzision.

Wettlauf gegen die Zeit: Fertig vor Ostern!
Ein riesiges Gerüst bedeckt jetzt die gesamte Altarwand. Bis zu zwölf Restauratoren arbeiten gleichzeitig auf verschiedenen Ebenen. Der Zeitplan ist ambitioniert: Vor Ostern am 5. April soll alles fertig sein. Normalerweise wird die jährliche Wartung nachts mit mobilen Hebebühnen erledigt. Diesmal ist der Aufwand deutlich größer.

Für die Wissenschaft ist das ein Glücksfall. 30 Jahre nach der legendären „Restaurierung des Jahrhunderts“ stehen völlig neue Untersuchungsmethoden zur Verfügung. Die Forscher erhoffen sich frische Erkenntnisse über Michelangelos geniale Maltechnik.

Was Urlauber jetzt wissen müssen
Gute Nachricht für alle Rom-Urlauber: Das Gerüst ist mit einer hochauflösenden Reproduktion des „Jüngsten Gerichts“ bedeckt – man bekommt also zumindest einen Eindruck des Meisterwerks. Wer aber das echte Fresko in voller Pracht sehen will, muss sich bis nach Ostern gedulden. Wer jetzt seinen Urlaub plant, sollte das bedenken.

Dass der Vatikan die Kapelle während der Arbeiten nicht schließt, hat gute Gründe: Die Vatikanischen Museen zählen zu den meistbesuchten der Welt. Jeden Tag klingelt die Kasse. Eine Schließung wäre ein enormer finanzieller Verlust für den Kirchenstaat.

Übrigens: Michelangelo selbst hatte es bei der Arbeit nicht leichter. Er malte jahrelang im Stehen, den Kopf nach hinten geneigt, während ihm die Farbe ins Gesicht tropfte. In einem Brief klagte er, er habe davon „einen Kropf bekommen“. Dass sein Werk fast 500 Jahre später noch immer Millionen Menschen begeistert – das hätte den grantigen Meister wohl selbst überrascht.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Specials
27.02.2026 14:39
Loading

krone.tv

Beobachter sprechen von einer neuen Eskalationsstufe in dem ohnehin angespannten Verhältnis ...
Gegenseitige Angriffe
Pakistan erklärt Taliban-Regierung „offenen Krieg“
Bargeld ist bei Jung und Alt beliebt.
Auch Junge zahlen cash
Österreich bleibt absolute Bargeld-Hochburg
Eingangstor zum Campus der US-Universität Harvard
Kontakt zu Epstein
Österreichischer Harvard-Professor beurlaubt
Am Weg in Nahen Osten
US-Flugzeugträger plagt Problem mit Hightech-WCs
1406 leichte Vorbeben
Vulkan spuckt Aschewolke 2000 m in den Himmel
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Kärnten
Hungriger Uhu schnappte sich Mini-Chihuahua-Hündin
110.659 mal gelesen
Dieser Uhu hatte es auf die kleine „Nala“ abgesehen. 
Tirol
Unfall mit Pferd: Bub (7) in Klinik verstorben
107.497 mal gelesen
Der Siebenjährige ist seinen schweren Verletzungen erlegen. Viele Fragen zum Unfallhergang sind ...
Steiermark
Weinstraße: Luxus-Betrieb sperrt nicht wieder auf
95.043 mal gelesen
Aus der urigen Buschenschank Erika wurde das schicke Wellnesshotel „Fräulein Leni“. Nun ist ...
Außenpolitik
Orbán wettert gegen Ukraine: „Setzen Soldaten ein“
1342 mal kommentiert
Vor den anstehenden Wahlen in Ungarn lässt Orbán den Ölstreit eskalieren – und droht Kiew.
Motor
Untauglich: Aus für E-Autos im Polizeieinsatz!
1233 mal kommentiert
Der VW ID.4 ist eines der Modelle, die im Polizeieinsatz getestet wurden – und nun zum ...
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
1063 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Mehr Specials
„Wie eine Sucht“
17-Jährige zum dritten Mal wegen Terror verurteilt
Unzählige Opfer
Grazer (35) zwang Mädchen in Chats zu Sex-Videos
Wöginger-Prozess
Spitzenbeamter wurde über acht Stunden befragt
17-Jähriger verletzt
Motorrad abgeschossen: Versöhnung vor Gericht
Schwerer Anlagebetrug
Millionenskandal um Wiener Spitzen-Steuerberater
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf