„Die Arbeit als Kassenärztin hat auch Vorteile“

Gegen den Trend: In Gratwein-Straßengel eröffnet am Freitag Gudrun Nordberg ihre neue Kinderarztpraxis. Die Medizinerin weiß: „Fehlende Kassenstellen sind eine Katastrophe.“
Der Kinderärztemangel in der Steiermark ist schon lange kein Geheimnis mehr, unbesetzte Kassen-Stellen führen in vielen Regionen zu großen Problemen.
Anders sieht es in Gratwein-Straßengel aus: Für Gudrun Nordberg wurde sogar eine neue Kassenstelle geschaffen. „Der Bedarf ist einfach da. Natürlich ist das Arbeiten als Kassenärztin anders, es bringt aber auch Vorteile mit sich“, erzählt die Kinderärztin, die auch selbst schon als Wahlärztin praktizierte und die Sicherheit der neuen Stelle schätzt.
Die Situation der fehlenden Kinderärzte geht natürlich auch an ihr nicht spurlos vorüber: „Das ist eine Katastrophe. Eltern chronisch kranker Kinder können sich auf Dauer keinen Wahlarzt leisten, Kassenstellen sind einfach wichtig.“
Heute eröffnet Nordberg ihre neue Praxis in der Gratweinerstraße offiziell, in Betrieb ist sie schon seit vergangenem September. Und die Patienten fühlen sich bereits wohl: „Eine Mutter sagte mir, dass das eine Kassenpraxis mit Wahlarztflair ist“, freut sich die Kinderärztin.
