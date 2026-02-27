„Die Arbeit als Kassenärztin hat auch Vorteile“

Anders sieht es in Gratwein-Straßengel aus: Für Gudrun Nordberg wurde sogar eine neue Kassenstelle geschaffen. „Der Bedarf ist einfach da. Natürlich ist das Arbeiten als Kassenärztin anders, es bringt aber auch Vorteile mit sich“, erzählt die Kinderärztin, die auch selbst schon als Wahlärztin praktizierte und die Sicherheit der neuen Stelle schätzt.