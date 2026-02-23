Zollchaos in den USA ++ Mexiko versinkt im Chaos

Nach dem umstrittenen Zollurteil in den USA und neuen Zollerhöhungen von Präsident Trum will die EU die Ratifizierung ihres Handelsabkommens mit den USA vorerst aussetzten. Und: Bei einem Militäreinsatz in Mexiko wurde einer der mächtigsten Drogenbosse des Landes getötet – kurz darauf brach in 20 Bundesstaaten Chaos aus: Kartellmitglieder blockierten Straßen und setzten Autos und Geschäfte in Brand. Das sind unter anderem die Themen bei den „Krone-News“, mit Stefana Madjarov.