Mariatrost: 630 Meter Kanal um neun Millionen Euro

Der neue Speicherkanal dient vor allem dem Schutz von Gewässern und Umwelt: „Im Mariatrostertal gibt es zahlreiche Mischwasserkanäle, die sowohl Schmutz- als auch Regenwasser führen. Wenn diese übergehen, fließt das Mischwasser in den Mariatroster Bach und belastet diesen“, erklärt der Projektleiter. Der neue Kanal kann diese Wassermengen dann auffangen und kontrolliert zur Kläranlage leiten. Im August soll er fertiggestellt sein.