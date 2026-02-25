Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Beim Hilmteich in Graz

Mariatrost: 630 Meter Kanal um neun Millionen Euro

Steiermark
25.02.2026 17:56
Michael Wresounig ist Projektleiter beim Bau des Speicherkanals in Mariatrost.
Michael Wresounig ist Projektleiter beim Bau des Speicherkanals in Mariatrost.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Michaela Holzinger
Von Michaela Holzinger

Ein 40 Tonnen schwerer Tunnelbohrer gräbt sich aktuell unter der Hilmteichstraße in Graz durch. Im Zuge der Bauarbeiten zur Straßenbahnlinie 1 entsteht nämlich auch ein neuer, 630 Meter langer Speicherkanal. Dadurch soll der Mariatroster Bach vor Abwasser geschützt werden.

0 Kommentare

Obwohl sie für viele Anrainer und Pendler im Grazer Norden inzwischen zum Alltag gehört, ist die Baustelle beim Hilmteich – die Straßenbahnlinie 1 wird hier ja zweigleisig ausgebaut – nach wie vor ein heißes Thema in der Landeshauptstadt.

Am Mittwoch gab es allerdings positive Nachrichten von der Holding Graz: Ein erster Meilenstein des Megaprojekts ist erreicht. Das erste Teilstück des neuen Speicherkanals, der unter der Hilmteichstraße von der Hilmgasse bis zur Stenggstraße gebaut wird, ist fertig. Rund 170 von insgesamt 630 Metern Kanalrohr liegen demnach schon unter der Erde.

Tunnelbohrer im Einsatz
Anders als vielleicht erwartet, wurde dazu aber nicht die Straße aufgebohrt: „Der Speicherkanal wird direkt unterirdisch mithilfe eines Tunnelbohrers gegraben. Das passiert zum ersten Mal so in Graz, war an dieser Stelle aber einfach die beste Lösung“, zeigt sich Projektleiter Michael Wresounig von der Holding Graz begeistert.

Am Mittwoch wurde der Tunnelbohrer zurück in die Startgrube versetzt. Ab nun gräbt er in ...
Am Mittwoch wurde der Tunnelbohrer zurück in die Startgrube versetzt. Ab nun gräbt er in Richtung Norden bis zur Stenggstraße.(Bild: Christian Jauschowetz)

Der 40 Tonnen schwere Bohrer fräst sich durch die Erde, während die Teile des Kanalrohrs kontinuierlich nachgepresst werden. In 24 Stunden schafft er so 20 bis 25 Meter. „Wir arbeiten von Montag bis Donnerstag im 24-Stunden-Betrieb“, schildert Wresounig. Die Projektkosten des Speicherkanals belaufen sich auf rund neun Millionen Euro.

Der neue Speicherkanal dient vor allem dem Schutz von Gewässern und Umwelt: „Im Mariatrostertal gibt es zahlreiche Mischwasserkanäle, die sowohl Schmutz- als auch Regenwasser führen. Wenn diese übergehen, fließt das Mischwasser in den Mariatroster Bach und belastet diesen“, erklärt der Projektleiter. Der neue Kanal kann diese Wassermengen dann auffangen und kontrolliert zur Kläranlage leiten. Im August soll er fertiggestellt sein.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
25.02.2026 17:56
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

US-Präsident Donald Trump stellte während seiner Rede zur Lage der Nation einen neuen Rekord ...
USA „größer, besser“
Trump-Lobeshymne auf sich, Kritik am Supreme Court
In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Video zeigt Sprengung
Staublawine hüllt Gondelbahn bei Weltcup-Piste ein
Von links: Biest-Darsteller Dominik Hees, Belle-Darstellerin Marlene Jubelius und Intendant ...
Cast steht fest
Musical „Die Schöne und das Biest“ kommt nach Wien
Schwertner in Kiew
Hilfe für Millionen Ukrainer überlebenswichtig
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
194.339 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
186.842 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
139.200 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2451 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
1232 mal kommentiert
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
855 mal kommentiert
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf