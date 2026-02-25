Hinterthierseestraße nach Hangrutsch wieder offen

Atalanta gegen Borussia Dortmund ab 18.45 Uhr LIVE
Nachdem die Hinterthierseestraße im Tiroler Bezirk Kufstein am Dienstag nach einem Hangrutsch gesperrt werden musste, ist sie nun wieder befahrbar. Die letzten Räumungsarbeiten wurden am Mittwochnachmittag abgeschlossen.
Die Straße zwischen den Thierseer Ortsteilen Hinterthiersee und Ascherdorf musste am Dienstagnachmittag aus Sicherheitsgründen gesperrt werden, nachdem Schnee und Regen oberhalb der L30 zu einem Hangrutsch geführt hatten.
Mittwochvormittag wurde dann mit den Räumungsarbeiten begonnen, zusätzlich wurden Betonleitwände und Anti-Rutschvorrichtungen aufgestellt.
Die Verkehrsteilnehmer mussten bis zur Aufhebung der Sperre über die L37 Thierseestraße ausweichen.
