Zehntausende Steirer müssen sich heute umstellen

Neue Zuggattung auf mehreren Linien

Für gespaltene Reaktionen sorgt das neue Interregio-Konzept. Was steckt dahinter? Nun, diese Zuggattung ist eine Mischung aus Fern- und Nahverkehr. 27 Züge wurden von den ÖBB bei Siemens bestellt. Sie haben ein paar Erste-Klasse-Plätze sowie einen Snack-Bereich, der mit einem Speisewagen aber nicht zu vergleichen ist. Die Züge kommen unter anderem zwischen Graz und Linz sowie zwischen Graz und Marburg zum Einsatz, aber auch auf der alten Südbahnstrecke von Murau über das Aichfeld bis ins Mürztal.