Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Fahrpläne

Zehntausende Steirer müssen sich heute umstellen

Steiermark
14.12.2025 06:00
(Bild: Christian Jauschowetz)

Auch abseits der Koralmbahn ändern sich am heutigen Sonntag die meisten Fahrpläne in der Steiermark. In vielen Regionen wird das Angebot verbessert, in manchen ist der Ärger aber groß. Die neuen Interregio-Linien sorgen zudem für geteilte Meinungen.

0 Kommentare

Vielfach war in den vergangenen Tagen von einer neuen Ära im Bahnverkehr die Rede, es ging dabei natürlich um die Koralmbahn. Doch zugleich endet eine Ära: Am Samstag fuhren die Züge zwischen Bruck und Leibnitz das letzte Mal im einst von englischen Ingenieuren inspirierten Linksverkehr – ab heute wird auf Rechtsverkehr umgestellt. Es ist der letzte Abschnitt in Österreich, wo das der Fall ist.

Ein kleiner Teil im großen Öffi-Puzzle, das am heutigen Sonntag in der Steiermark neu zusammengesetzt wird. Ausgehend von der Koralmbahn zwischen Graz und Klagenfurt ändern sich 90 Prozent der Fahrpläne bei der Bahn und immerhin 60 Prozent bei den Bussen. Einzig in der Oststeiermark gibt’s kaum Neuerungen.

Am Samstag fuhren das letzte Mal Züge im Linksverkehr in der Steiermark, hier die S5 in der Nähe ...
Am Samstag fuhren das letzte Mal Züge im Linksverkehr in der Steiermark, hier die S5 in der Nähe von Kalsdorf.(Bild: Jürgen Fuchs)

Drei S-Bahn-Linien verschmelzen zur S1
Zu den gravierendsten Änderungen zählen die Ausweitung des S-Bahn-Angebots in der Weststeiermark um etwa 40 Prozent, die Verlängerungen der Linie R9 bis nach Bruck (womit das Umsteigen in St. Michael entfällt) und der Salzkammergutbahn bis Selzthal (anstatt wie bisher Stainach-Irdning). Mit der Rückkehr eines Frühzugs für Schüler nach Admont wird ein großer Wunsch in der Region erfüllt.

Und im S-Bahn-Netz verschmelzen drei Linien zur S1, die damit ab heute von Mürzzuschlag bis Spielfeld-Straß reicht. Zugleich sind die S-Bahn-Linien 5 und 9 Geschichte. In Graz ist kein Umsteigen mehr notwendig, wenn man z. B. von Gratwein nach Kalsdorf fahren möchte.

(Bild: Krone KREATIV)

Neue Zuggattung auf mehreren Linien
Für gespaltene Reaktionen sorgt das neue Interregio-Konzept. Was steckt dahinter? Nun, diese Zuggattung ist eine Mischung aus Fern- und Nahverkehr. 27 Züge wurden von den ÖBB bei Siemens bestellt. Sie haben ein paar Erste-Klasse-Plätze sowie einen Snack-Bereich, der mit einem Speisewagen aber nicht zu vergleichen ist. Die Züge kommen unter anderem zwischen Graz und Linz sowie zwischen Graz und Marburg zum Einsatz, aber auch auf der alten Südbahnstrecke von Murau über das Aichfeld bis ins Mürztal.

Diese ist ab heute nicht mehr die primäre Verbindung aus Kärnten nach Wien. Bei fast allen Verbindungen gibt es mehr Stopps, und es ist ein Umsteigen in Bruck an der Mur notwendig – ab Mitte 2026 soll dabei zumindest das Bahngleis nicht gewechselt werden müssen.

Lesen Sie auch:
Protest in Gussendorf: Der Bahnhof steht künftig am Abstellgleis. 
Wegen der Koralmbahn
„Zug fährt durch“: Ein Dorf steht am Abstellgleis
12.11.2025
Neu in der Steiermark
Fahrplan-Revolution: Die 10 wichtigsten Änderungen
10.11.2025

Neue Fernverkehrszüge kommen erst ab 2028
Das Interregio-Konzept wird vielfach verteidigt, seine Vorzüge, etwa mehr Direktverbindungen aus dem Aichfeld nach Graz, von regionalen Politikern hervorgehoben. Doch es gibt zugleich zahlreiche kritische Stimmen – von betroffenen Fahrgästen, aber auch von Experten wie Helmut Adelsberger. „Ich bin nicht begeistert“, sagt der Berater zur „Krone“. Etwa, weil Direktzüge über das Ennstal nach Salzburg und Deutschland wegfallen. Laut Adelsberger werde man in naher Zukunft nachbessern müssen. Das erfolgt jedenfalls 2028, wenn neue Fernverkehrszüge (Mireo) für diesen inneralpinen Verkehr geliefert werden.

Noch ist das Zukunftsmusik. Ab heute heißt es für Zehntausende Fahrgäste, sich an neue Pläne zu orientieren. Es soll ja niemand am Abstellgleis stehen

Ärger bei Pendlern
Frühzüge nach Wien gestrichen

Die neuen Fahrpläne sorgen bei Pendlern auch für Verärgerung – wir haben etwa über den „Fall Gussendorf“ (Groß St. Florian) berichtet. Gestrichen sind nun auch die Frühzüge aus Graz (ab 4.14 Uhr) sowie Leoben (ab 4.34 Uhr) nach Wien. Pendler aus Leoben, Niklasdorf oder St. Michael kommen nicht mehr rechtzeitig nach Wien, nach Schwechat und zum Schichtbeginn in die großen Mürztaler Werke. Ab heute fährt der erste Zug in Leoben erst um 5.22 Uhr ab. Laut ÖBB hätten kaum Gäste die frühen Züge genutzt – das seien „uralte Statistiken“, kontert der betroffene Pendler Wolfgang Steiner.

Porträt von Jakob Traby
Jakob Traby
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Das Frachtschiff brannte lichterloh. Verletzt wurde aber den Angaben zufolge niemand.
Angriff auf Odessa
Russische Rakete traf türkisches Frachtschiff
Die Streckenmaut für den Brenner – hier die Mautstelle Schönberg – stieg von 66 auf 72 Euro.
Schnell noch kaufen
Asfinag-Mauttarife: Erhöhung um satte 9 Prozent?
US-Präsident Donald Trump und Jeffrey Epstein im Gespräch mit einer Frau
Mit jungen Frauen
Epstein-Affäre: Neue Fotos von Trump aufgetaucht
Greenpeace-Aktion
Aktivisten färben Platz um Triumphbogen orange ein
Atmosphärischer Fluss
Schwere Überschwemmungen in den USA und Kanada
Newsletter
Top-3

Gelesen

Steiermark
Koralmbahn-Start: Feierlaune mit Schrecksekunde
161.734 mal gelesen
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
113.334 mal gelesen
Ski Alpin
Erster Sieg für Vonn seit 2018 – und was für einer
92.942 mal gelesen
Lindsey Vonn legte eine Traumfahrt hin.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf