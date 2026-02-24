Chemieunfall in Leoben: Keine unmittelbare Gefahr

Zu einem Chemieunfall kam es Dienstagmittag in Leoben. Eine ätzende Chemikalie trat aus, eine Straße ist gesperrt, auch eine nahegelegene Schule war in Alarmbereitschaft. Konkrete Gefahr jedoch bestand keine.
Kurz vor 12 Uhr kam es am Dienstag in der Nähe der Abwasser-Pumpstation in der Gösser Straße in Leoben zu einem Chemieunfall. „Ein Behälter, der eine ätzende, anorganische Chemikalie enthielt, kippte beim Abladen von einem Lkw um. Dabei wurde der Behälter beschädigt und die Chemikalie trat aus“, berichtet Hubert Demmerer vom Bereichsfeuerwehrverband Leoben.
Die alarmierten Feuerwehren Leoben-Göss, Leoben-Stadt und Voest Alpine Stahl Donawitz rückten unverzüglich zur Einsatzstelle aus. Aus Sicherheitsgründen wurde die Gösser Straße von der Polizei in beiden Fahrtrichtungen für den Verkehr gesperrt. In weiterer Folge wurde das Umweltamt der Stadtgemeinde, der Wirtschaftshof der Stadtgemeinde, die Bezirkshauptmannschaft Leoben sowie der Umwelteinsatzdienst des Landes Steiermark alarmiert und zur Einsatzstelle gerufen.
Die in der Nähe befindliche Schule und der Kindergarten wurden informiert, dass alle Personen in den Gebäuden verbleiben und die Fenster geschlossen halten sollen. Unmittelbare, konkrete Gefahr bestand für sie jedoch nicht. In weiterer Folge wurden sie dennoch angewiesen, die Kinder nach Möglichkeit von den Eltern abholen zu lassen.
Die Feuerwehrkräfte konnten einen Teil der Flüssigkeit auffangen beziehungsweise wurden wurde diese nach Möglichkeit gebunden. Ein Teil versickerte jedoch im Erdreich. Aktuell wird das betroffene Erdreich ausgebaggert. Wie lange die Gösser Straße gesperrt bleibt kann derzeit nicht abgesehen werden.
