Chemieunfall in Leoben: Keine unmittelbare Gefahr

Die in der Nähe befindliche Schule und der Kindergarten wurden informiert, dass alle Personen in den Gebäuden verbleiben und die Fenster geschlossen halten sollen. Unmittelbare, konkrete Gefahr bestand für sie jedoch nicht. In weiterer Folge wurden sie dennoch angewiesen, die Kinder nach Möglichkeit von den Eltern abholen zu lassen.