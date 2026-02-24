Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Einsatz für Feuerwehr

Unfall auf Autobahn: A9 war stundenlang gesperrt

Steiermark
24.02.2026 07:49
Die Feuerwehren Friesach-Markt und Gratkorn-Markt waren im Einsatz
Die Feuerwehren Friesach-Markt und Gratkorn-Markt waren im Einsatz(Bild: Feuerwehr GRatkorn-Markt)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Fast drei Stunden lang war die Pyhrnautobahn bei Gratkorn(Steiermark) am Montagabend in Fahrtrichtung Norden gesperrt. Grund war ein Crash zwischen zwei Autos, einer der Lenker war alkoholisiert.

0 Kommentare

Am Montag gegen 19.30 Uhr kam es auf der A9 Pyhrnautobahn bei Gratkorn in Fahrtrichtung Voralpenkreuz zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein Pkw kollidierte dabei mit einem weiteren Fahrzeug. Der Lenker des ersten Fahrzeugs blieb unverletzt, stand jedoch unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde der Führerschein noch an Ort und Stelle vorläufig abgenommen. Der Lenker des zweiten Fahrzeugs wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung vom Roten Kreuz Graz-Umgebung in das UKH Graz eingeliefert.

Kranwagen im Einsatz
Die Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten mittels Kranwagen geborgen werden. Durch auf der Fahrbahn liegende Fahrzeugteile wurden auch weitere Fahrzeuge beschädigt. Insgesamt mussten vier Fahrzeuge von einem Abschleppunternehmen entfernt werden.

Im Einsatz standen der Streckendienst der Asfinag, das Rote Kreuz Graz-Umgebung sowie die Freiwilligen Feuerwehren Friesach- und Gratkorn-Markt mit insgesamt neun Fahrzeugen und 40 Kräften.

Für die Dauer des Einsatzes war die A9 in Fahrtrichtung Norden, inklusive der beiden Gratkorntunnel sowie des Plabutschtunnels, bis 22.15 Uhr gesperrt. Der dritte Fahrstreifen blieb aufgrund weiterer Aufräumarbeiten noch bis in die frühen Morgenstunden gesperrt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
24.02.2026 07:49
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Unfall
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Video zeigt Sprengung
Staublawine hüllt Gondelbahn bei Weltcup-Piste ein
Von links: Biest-Darsteller Dominik Hees, Belle-Darstellerin Marlene Jubelius und Intendant ...
Cast steht fest
Musical „Die Schöne und das Biest“ kommt nach Wien
Schwertner in Kiew
Hilfe für Millionen Ukrainer überlebenswichtig
Grünen-Chefin Leonore Gewessler
Auswahl „kompetent“
Gewessler wehrt sich gegen Postenschacher-Vorwurf
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
179.152 mal gelesen
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
139.467 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
133.459 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
3710 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Niederösterreich
Betrunkener Afghane verfolgte Frau bis zur Polizei
1060 mal kommentiert
Selbst beim Polizeiposten blieb der 26-jährige Afghane mehr als nur hartnäckig.
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
1045 mal kommentiert
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf