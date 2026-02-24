Unfall auf Autobahn: A9 war stundenlang gesperrt

Am Montag gegen 19.30 Uhr kam es auf der A9 Pyhrnautobahn bei Gratkorn in Fahrtrichtung Voralpenkreuz zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein Pkw kollidierte dabei mit einem weiteren Fahrzeug. Der Lenker des ersten Fahrzeugs blieb unverletzt, stand jedoch unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde der Führerschein noch an Ort und Stelle vorläufig abgenommen. Der Lenker des zweiten Fahrzeugs wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung vom Roten Kreuz Graz-Umgebung in das UKH Graz eingeliefert.