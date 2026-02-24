Unfall auf Autobahn: A9 war stundenlang gesperrt

Fast drei Stunden lang war die Pyhrnautobahn bei Gratkorn(Steiermark) am Montagabend in Fahrtrichtung Norden gesperrt. Grund war ein Crash zwischen zwei Autos, einer der Lenker war alkoholisiert.
Am Montag gegen 19.30 Uhr kam es auf der A9 Pyhrnautobahn bei Gratkorn in Fahrtrichtung Voralpenkreuz zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein Pkw kollidierte dabei mit einem weiteren Fahrzeug. Der Lenker des ersten Fahrzeugs blieb unverletzt, stand jedoch unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde der Führerschein noch an Ort und Stelle vorläufig abgenommen. Der Lenker des zweiten Fahrzeugs wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung vom Roten Kreuz Graz-Umgebung in das UKH Graz eingeliefert.
Kranwagen im Einsatz
Die Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten mittels Kranwagen geborgen werden. Durch auf der Fahrbahn liegende Fahrzeugteile wurden auch weitere Fahrzeuge beschädigt. Insgesamt mussten vier Fahrzeuge von einem Abschleppunternehmen entfernt werden.
Im Einsatz standen der Streckendienst der Asfinag, das Rote Kreuz Graz-Umgebung sowie die Freiwilligen Feuerwehren Friesach- und Gratkorn-Markt mit insgesamt neun Fahrzeugen und 40 Kräften.
Für die Dauer des Einsatzes war die A9 in Fahrtrichtung Norden, inklusive der beiden Gratkorntunnel sowie des Plabutschtunnels, bis 22.15 Uhr gesperrt. Der dritte Fahrstreifen blieb aufgrund weiterer Aufräumarbeiten noch bis in die frühen Morgenstunden gesperrt.
